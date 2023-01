Le plus ancien détenu palestinien retrouve sa liberté après 40 ans de prison

“Le héros, combattant de la liberté”, Karim Younis, membre du Fatah palestinien, a retrouvé jeudi sa liberté après avoir purgé une peine de 40 ans de prison dans les geôles israéliennes.

Aujourd’hui âgé de 66 ans, le plus ancien détenu palestinienne avait initialement été condamné à mort en 1983 pour avoir tué un soldat israélien.

Keffieh sur les épaules et crâne rasé, Karim Younis avait l’air un peu perdu, derrière ses lunettes rectangulaires, jeudi 5 janvier, dans la soirée. Un flot continu de voisins, militants et anciens prisonniers se pressait autour de lui pour l’embrasser, prendre quelques photos, lui glisser un mot ; toutes les cinq minutes, il répondait aussi de bonne grâce au téléphone qu’on lui tendait. Après quarante ans dans les prisons israéliennes, le plus ancien détenu palestinien est désormais libre, mais ne s’appartient pas encore tout à fait, a rapporté Le Monde.

« Je ne peux exprimer ce que j’ai en moi et ce que je ressens. Aujourd’hui, j’ai humé l’air et j’ai vu le soleil », avait-il décrit quelques heures plus tôt, à son arrivée dans le village. L’ex-détenu s’est d’abord recueilli sur la tombe de ses parents – sa mère est décédée en mai 2022 – avant de rejoindre ceux venus le féliciter. « Chaque histoire de prisonnier est l’histoire de tout un peuple, et je suis fier de faire partie de ceux qui se sont sacrifiés pour la Palestine », leur a-t-il dit.

Un « héros, combattant de la liberté »

Karim Younis a été condamné à mort en 1983, pour avoir, avec deux de ses proches, Sami et Maher Younis, enlevé et tué un soldat israélien, Avi Bromberg, en 1980, sur le plateau du Golan, occupé par Israël. Sa peine a été commuée en prison à perpétuité, puis, en 2012, réduite à quarante ans. Les Palestiniens font valoir leur droit à résister à l’occupation israélienne « par tous les moyens disponibles, y compris la lutte armée », référence à la résolution 37/43 de l’ONU en 1982. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a félicité, jeudi, un « héros, combattant de la liberté ».