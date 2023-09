Le président de la République affirme la poursuite de la subvention des prix et la disponibilité des produits de large consommation

Concernant le suivi de la disponibilité des produits de large consommation sur le marché national, “le président de la République a donné des instructions au ministre de l’Agriculture pour engager des procédures coercitives et drastiques pour assainir le secteur”, ajoute le communiqué.

Le président de la République a affirmé “la poursuite de la subvention par le Gouvernement des prix de plusieurs produits de première nécessité importés et l’interdiction de toute opération d’importation des légumineuses, en dehors de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), avec détermination précise des étapes de fixation du prix du produit”.

Le président de la République a ordonné “d’autoriser l’importation exclusive des viandes rouges et blanches fraîches pour satisfaire les besoins nationaux de ce produit et contribuer à la réduction de leurs prix”, précise le document.

Il a souligné l’importance “d’encourager l’investissement privé en matière des chambres froides pour préserver l’équilibre du marché tout au long de l’année”.

“Le président de la République a ordonné au Gouvernement d’acquérir les produits des agriculteurs pour empêcher leur détérioration, dans le cadre de la création de l’Office national des produits agricoles, et les stocker dans les chambres froides”.

Selon la même source, parmi les instructions du Président Tebboune, figurent également “préserver le stock national stratégique des produits agricoles et alimentaires”.

Le Président de la République a, par ailleurs, ordonné d'”élaborer une politique de communication claire, pour informer les citoyens et les tenir au courant de manière périodique et continue de la disponibilité des différents produits de base de large consommation, en vue d’interdire l’utilisation des deux termes de +pénurie+ et de +spéculation+, qui visent à créer un climat de panique sur le marché national, tout en permettant l’accès aux grandes marques commerciales internationales”, ajoute le communiqué.

Il a également ordonné d'”associer messieurs les walis, en leur qualité de responsables du secteur économique, en vue de faire la distinction entre le stock dans le cadre de la chaîne de production et le stockage aux fins de spéculation”.

Aussi, le Président de la République a ordonné de “déterminer la consommation quotidienne des produits de consommation, à travers la création de laboratoires chargés de fournir des statistiques réelles, précises et actualisées de manière périodique”, selon le communiqué.

Le Président Tebboune a également enjoint d'”intensifier les efforts pour une meilleure prise en charge des préoccupations quotidiennes des citoyens, qu’il convient de placer en tête des priorités de tous les responsables dans l’ensemble des secteurs”.