71e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération
Le président de la République reçoit les vœux de son homologue français
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de vœux du président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération.
“A l’occasion de la commémoration de l’anniversaire du 1er Novembre, je tiens à vous adresser, ainsi qu’au peuple algérien, mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs”, lit-on dans le message de vœux.