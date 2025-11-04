-- -- -- / -- -- --
71e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération

Le président de la République reçoit les vœux de son homologue français

Echorouk
Le président de la République reçoit les vœux de son homologue français

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de vœux du président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération.

“A l’occasion de la commémoration de l’anniversaire du 1er Novembre, je tiens à vous adresser, ainsi qu’au peuple algérien, mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs”, lit-on dans le message de vœux.

