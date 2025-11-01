Le président de la République se recueille à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Guerre de libération nationale

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est recueilli, samedi, au Sanctuaire du martyr (Alger), à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Guerre de libération nationale, à l’occasion de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.

Le président de la République a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des Chouhada de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

La cérémonie de recueillement s’est déroulée en présence de hauts responsables de l’Etat et de membres du Gouvernement.