-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le président de la République se recueille à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Guerre de libération nationale

Echorouk
  • 8
  • 0
Le président de la République se recueille à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Guerre de libération nationale

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est recueilli, samedi, au Sanctuaire du martyr (Alger), à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Guerre de libération nationale, à l’occasion de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.

Le président de la République a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des Chouhada de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

La cérémonie de recueillement s’est déroulée en présence de hauts responsables de l’Etat et de membres du Gouvernement.

Articles en Relation
Le président de la République remet la coupe d’Algérie militaire à l’équipe de la Garde républicaine

Le président de la République remet la coupe d’Algérie militaire a l’équipe de la Garde républicaine

Révision périodique des listes électorales: L’ANIE invite les citoyens à accéder à son site électronique pour s’assurer de leur inscription

Révision périodique des listes électorales: L’ANIE invite les citoyens a accéder a son site électronique pour s’assurer de leur inscription

La fidélité aux sacrifices des aïeux est la boussole qui guide l’Algérie vers la consolidation des fondements de l’Etat national

La fidélité aux sacrifices des aïeux est la boussole qui guide l’Algérie vers la consolidation des fondements de l’Etat national

A la demande de l’Algérie et de plusieurs pays, le Conseil de sécurité onusien tient ce jeudi une réunion sur le Soudan

A la demande de l’Algérie et de plusieurs pays, le Conseil de sécurité onusien tient ce jeudi une réunion sur le Soudan

Décès du Général Ben Amar Hassan: Le président de la République présente ses condoléances

Décès du Général Ben Amar Hassan: Le président de la République présente ses condoléances

24 enfants parmi les 63 Palestiniens tués lors des frappes israéliennes sur Gaza, malgré le cessez-le-feu

24 enfants parmi les 63 Palestiniens tués lors des frappes israéliennes sur Gaza, malgré le cessez-le-feu

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus