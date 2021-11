Le rejet par l’Algérie de la provocation française reflète la volonté des peuples maghrébins et africains et leur rejet de l’hégémonie française dans le continent, a indiqué l’écrivain et analyste politique mauritanien, Ismail Oul Yaagoub Oul Cheikh.

Dans un entretien au journal électronique “Africa News”, l’écrivain et analyste politique a évoqué “les relations liant Alger et Nouakchott, lesquelles se sont renforcées récemment par des passages commerciaux ayant contribué à la dynamisation des échanges commerciaux dans la région et a ouvrir des perspectives de développement, et ce sur fond du recul du rôle de la France, désormais rejeté par les peuples de la région mais aussi par des officiels”.

L’influence de la France se rétrécit de plus en plus dans la région maghrébine mais également en Afrique en général notamment dans la région du Sahel, en témoigne les positions affichées par le gouvernement malien de transition a-t-il dit.

Concernant le Sahara Occidental, il a estimé que le contexte de l’arrivée de l’Envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU au Sahara Occidental, Staffan De Mistura est marqué par une forte tension d’où la difficulté de sa mission.