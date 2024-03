L’extension de l’usine Fiat de Tafraoui entamée

Le constructeur automobile italien Fiat, du groupe Stellantis, avait inauguré sa première usine en Algérie le 11 décembre. Implantée à Tafraoui près d’Oran, elle a une capacité de production de 50 000 unités à son lancement et 90 000 unités d’ici à 2026. Elle compte 40 hectares au total pour un effectif de 1 200 personnes qui passera à 2 000 à l’horizon 2026.

L’usine qui a commencé la production devra également entamer son extension. En effet, le manager de la région Afrique Moyen-Orient chez Stellantis a annoncé l’entame des travaux de l’extension de l’usine dans un post sur sa page Linkedin.

Intitulé « les progrès continuent pour Stellantis en Algérie », le post de Samir Cherfan indique que Stellantis est passée à la deuxième étape de son projet industriel en lançant les travaux d’agrandissement de l’usine Fiat de Tafraoui près d’Oran, quelques semaines après son inauguration. Il souligne aussi que cela se fait « avec deux ans d’avance sur notre calendrier ».

« Cette expansion vise à intégrer les ateliers de peinture et de soudure de carrosserie, permettra d’augmenter le taux d’intégration locale et d’améliorer l’employabilité dans le secteur, de créer jusqu’à 2000 nouveaux emplois et de contribuer au développement de l’industrie automobile algérienne », explique Samir Cherfan, qui ajoute que « de plus, l’expansion de l’usine permettra d’augmenter la capacité de production annuelle à 90.000 unités d’ici 2026 ».

« Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale Dare Forward 2030 de Stellantis Middle East & Africa, qui vise à faire de l’Algérie un pôle industriel stratégique et une plateforme d’exportation pour l’ensemble de la région MEA » conclut le manager de la région Afrique Moyen-Orient chez Stellantis.

Agences