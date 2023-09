Liban: Tirs sur l’ambassade américaine à Beyrouth

Le porte-parole de l’ambassade a déclaré qu’aucune victime n’avait été recensée.

Des coups de feu ont visé mercredi 20 septembre dans la soirée l’ambassade américaine au Liban, située dans une banlieue de Beyrouth, sans faire de victime, a indiqué à l’AFP jeudi un porte-parole. «À 22h37, des tirs ont été signalés près de l’entrée de l’ambassade américaine», a déclaré le porte-parole de l’ambassade Jake Nelson. «Il n’y a pas eu de blessés», a-t-il ajouté, précisant que l’ambassade était «en contact étroit» avec les forces de sécurité libanaises.

Le complexe abritant l’ambassade américaine, extrêmement sécurisé et entouré de barrages de l’armée libanaise, est situé à Awkar, une banlieue au nord de Beyrouth. L’incident a coïncidé avec l’anniversaire de l’explosion d’une voiture piégée en 1984 devant l’ambassade américaine dans ce secteur, qui avait fait 11 morts et des dizaines de blessés. L’ambassade s’était installée dans ces locaux au nord de Beyrouth après un attentat suicide qui avait détruit la chancellerie en avril 1983 et fait 63 morts, en pleine guerre civile (1975-1990).