Lounès Magramane nouveau SG du MAE

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf a présidé, mardi, la cérémonie d’installation du nouveau Secrétaire général (SG) du ministère, Lounès Magramane, en remplacement de Amar Belani, nommé ambassadeur d’Algérie auprès de la République de Turquie, dans le cadre du mouvement diplomatique récemment opéré par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, selon un communiqué du ministère.

A cette occasion, Attaf a salué les efforts déployés par Belani et “son dévouement, durant son mandat, au renforcement de la performance et de l’efficacité de l’appareil diplomatique de notre pays”, lui souhaitant “plein succès dans ses nouvelles missions”, note la même source.

Il a également mis en avant la compétence du nouveau SG du ministère, ainsi que son parcours professionnel qui lui permet “de poursuivre les efforts de son prédécesseur et de mener à bien le processus de mise en œuvre des objectifs fixés par le président de la République, en sa qualité de décideur de la politique extérieure”.

Attaf s’est félicité, dans le même contexte, de la dynamique et de l’efficacité que connait la diplomatie algérienne sous l’impulsion du président Tebboune, ainsi que des acquis accomplis en matière de renforcement de la place et du rôle de l’Algérie dans ses différents espaces d’appartenance.

Il a insisté, à cet égard, sur la nécessité de poursuivre et d’intensifier les efforts conformément aux instructions du président de la République et “en consécration de la vision stratégique inscrite dans son programme, visant à déployer une politique étrangère active et proactive qui préserve les valeurs et principes fermes ayant façonné son identité, et traite avec rigueur et efficacité les conjonctures régionales et internationales qui se dressent sur son chemin”, a soutenu le ministre.

Attaf a, en conclusion, appelé les cadres et employés du ministère à “poursuivre sur la voie tracée par le président de la République, en sa qualité d’artisan de la politique étrangère et premier responsable de sa mise en œuvre”, soulignant l’impératif de “se mobiliser en permanence pour doubler d’efforts de manière à préserver les intérêts nationaux et porter haut la parole de l’Algérie auprès des nations, d’autant plus que notre pays s’apprête à rejoindre le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent”, a conclu le communiqué.

A noter que la cérémonie d’installation s’est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, en présence de plusieurs cadres et fonctionnaires.