Man City: Mahrez hisse le drapeau Palestinien et Algérien

C’est devant quelque 10.000 personnes réunies au stade Etihad Stadium que Riyad Mahrez a affiché son soutien aux Palestiniens en faisant un tour de terrain avec leur drapeau a l’issue du match.

Couronné du titre de Premier League, Manchester City a remporté le titre de Premier League anglaise pour la septième fois de son histoire.

Ryad Mahrez qui ne loupe aucune occasion pour porter l’Emblème National ,il a tenu cette fois sans hésitation a brandir le drapeau de la Palestine, pour montrer sa solidarité avec le peuple palestinien dans sa récente crise.

Mahrez, fierté des Arabes

Un geste qui semble avoir faire l’unanimité :Mahrez est devenu “fakhr el arab” (La fierté des arabes).

Sur la Toile, la photo de Ryad a suscité l’engouement et l’encensement de toute une communauté musulmane.

L’international algérien de Manchester City Riyad Mahrez a posté un message sur Twitter « Palestine save Sheikh Jarrah » (Palestine, sauvez Sheikh Jarrah ), illustré avec photo d’une main exécutant le V de la victoire devant un drapeau palestinien.

Le message de Riyad Mahrez, qui a été retweeté par l’international français de Manchester City, Benjamin Mendy, a été liké plus de 102.000 fois et retweeté plus de 37.000 fois.