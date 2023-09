Maroc : Annulation de dernière minute d’une mission de la Croix-Rouge allemande

La Croix-Rouge allemande a annoncé l’annulation d’un vol devant acheminer jeudi 14 septembre des biens de secours au Maroc, frappé par un violent séisme, en raison «de nouvelles prescriptions» de dernière minute ayant rendu la mission impossible.

«Pour des raisons sur lesquelles ni nous ni nos partenaires de la fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n’avons d’influence, de nouvelles réglementations et prescriptions ont été annoncées en dernière minute, rendant impossible le décollage de l’avion aujourd’hui», a expliqué la Croix-Rouge allemande (DRK) dans un communiqué. L’organisation n’a pas livré plus de détails.

«Nous regrettons profondément ces développements, car les personnes sur place ont besoin d’une aide urgente après le grave tremblement de terre» de vendredi soir, qui a fait près de 2900 morts et 2500 blessés.