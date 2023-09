Mexique: Huit cadavres découverts dans un parc national

Huit cadavres ont été découverts ces derniers jours dans un parc national près de la ville touristique d’Acapulco, au Mexique, a annoncé vendredi 22 septembre une organisation non gouvernementale. «Huit corps ont été descendus de la montagne», a déclaré Socorro Gil, présidente de l’organisation Mémoire, Vérité et Justice, au cours d’une conférence de presse à Acapulco. Les cadavres ont été découverts entre lundi et jeudi dans le parc national d’El Veladero, une vaste réserve naturelle qui surplombe la baie d’Acapulco sur la côte Pacifique du Mexique.

Cette découverte macabre survient trois semaines après la disparition à Acapulco de sept personnes, enlevées dans un centre de réhabilitation. Les autorités n’ont cependant pas établi de lien entre les deux événements. L’État de Guerrero, dont Acapulco est la ville la plus peuplée, est infesté de groupes criminels qui luttent constamment entre eux pour agrandir leur territoire. Selon les autorités, 4.171 personnes sont actuellement portées disparues dans cet État.

Faute de résultats dans les enquêtes policières, les familles des disparus entreprennent souvent de chercher elles-mêmes leurs proches dans la campagne, munis de pelles et de pioches. Ce sont souvent les ONG qui, grâce à des renseignements anonymes, signalent aux autorités la présence de charniers.