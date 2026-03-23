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Missiles iraniens: Un seuil minimal de 1 281 de sionistes tués

Echoroukonline
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Missiles iraniens: Un seuil minimal de 1 281 de sionistes tués

Selon un suivi précis des données des principaux cimetières de l’entité sioniste, le nombre de morts lors de la dernière guerre contre l’Iran s’élève à au moins 1 281.

En effet, l’analyse  des bases de données mortuaires révèle qu’en période de vacuité conflictuelle, le taux de mortalité quotidien dans les territoires occupés s’établit en moyenne à 150 individus.

Or, une surmortalité moyenne de 61 décès par jour a été constatée au cours des 21 derniers jours, portant le volume quotidien des inhumations à un plancher de 211 cas.

Dès lors, la projection de ce surplus de 61 décès journaliers sur la période considérée permet de consolider le chiffre de 1 281 morts.

Parallèlement, l’activité des brigades de la ZAKA — organisation bénévole spécialisée exclusivement dans le traitement des dépouilles et non dans l’évacuation des blessés — fait état de 703 interventions.

L’ampleur de ces mouvements confirme le chiffre de 1 281 morts, bien plus que ce que prétendent les récits officiels israéliens !

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