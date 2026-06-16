Mondial 2026: Les Verts prêts à relever le défi face à l’Argentine

La sélection nationale a effectué, lundi soir, sa dernière séance d’entraînement avant son entrée en lice à la Coupe du monde de la FIFA 2026, face à l’Argentine, pour le compte du 10e groupe, prévu dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin à 02h00 (heure algérienne).

Cette ultime séance de préparation s’est déroulée à partir de 20h00 au Rock Chalk Park de l’Université du Kansas avec la présence de l’ensemble des joueurs, a indiqué mardi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Cette séance été consacrée essentiellement aux derniers réglages technicotactiques en prévision de cette première sortie dans ce mondial.

Avant le début de l’entraînement, une zone mixte a été organisée au profit des médias accrédités. Aïssa Mandu, Amine Gouiri et Lucas Zidane se sont exprimés devant les nombreux journalistes présents, évoquant notamment l’état d’esprit du groupe ainsi que les préparatifs de cette rencontre inaugurale.

Plus tôt dans l’après-midi, le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, avait animé la conférence de presse officielle d’avant-match au Kansas City Stadium.

Pour cette rencontre face à l’Argentine, l’Equipe nationale évoluera en maillot vert, short blanc et bas blancs.

Concentrés, déterminés et animés par une grande ambition, les Verts abordent ce rendez-vous avec la volonté de réussir leur entrée dans le tournoi et d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football algérien, a conclu l’instance fédérale.