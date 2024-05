Mort du président iranien: cette piste écartée

Après la mort du président Ebrahim Raïssi dans un accident d’hélicoptère, survenu sur fond de climat tendu avec Israël, certains auraient évoqué un acte criminel mais un premier rapport de l’état-major des forces armées vient de rejeter cette l’hypothèse.

Quelques jours après la mort soudaine du président iranien Ebrahim Raïssi dans un accident d’hélicoptère le 19 mai dernier, l’agence de presse officielle Irna a publié jeudi 23 mai le rapport préliminaire de l’état-major des forces armées iraniennes.

“L’hélicoptère a pris feu après avoir percuté une zone élevée”, note le rapport, ajoutant qu'”aucune chose suspecte n’a été détectée lors des communications entre la tour de contrôle et l’équipage”. Les premiers éléments de l’enquête rejettent ainsi la thèse criminelle, a rapporté BFMTV.

Les causes exactes de l’accident encore inconnues

Selon le rapport, l’hélicoptère suivait “un itinéraire planifié à l’avance” et observait “le plan de vol prévu” avant l’accident.

L’épave de l’hélicoptère a été trouvée lundi par des drones, mais le relief de la zone, “le brouillard et les basses températures” ont entravé le travail des équipes de recherche et de secours. L’armée a souligné qu’il fallait “plus de temps” pour enquêter sur les causes exactes de l’accident.

Huit personnes ont trouvé la mort dans le crash de l’hélicoptère qu’occupait le président iranien. En plus du chef de l’État se trouvait notamment le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir-Abdollahian.

Le président a été inhumé jeudi dans sa ville natale de Machhad, dans le nord-est de l’Iran. La date de la prochaine élection présidentielle a été fixée au 28 juin.