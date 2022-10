Naftal: Les produits pétroliers disponibles le 1er et 2 novembre

La société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) a assuré, lundi dans un communiqué, que la distribution des produits pétroliers sera assurée a travers l’ensemble de son réseau les 1et 2 novembre, coïncidant avec la célébration du 68ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954 et la tenue du Sommet arabe d’Alger.

