Attaque de Hamas: 22 israéliens morts et 300 blessés

L’armée indique « inonder » le sud du pays, où des prises d’otages seraient en cours. 22 personnes auraient déjà perdu la vie et 300 seraient blessées, selon un premier bilan de Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Le chef de la branche armée du Hamas a annoncé le déclenchement d’une opération, “déluge d’Al-Aqsa” contre Israël, alors que les roquettes étaient tirées par centaines à partir de la bande de Gaza sur le territoire israélien. “Nous avons décidé de mettre un terme à tous les crimes de l’occupation” (Israël, NDLR), et “plus de 5.000 roquettes” ont été tirées depuis ce matin, déclare Mohammad Deif, commandant des Brigades Ezzedine al-Qassam, dans un enregistrement audio diffusé par Al-Aqsa TV, chaîne de télévision du Hamas.

Une roquette est tombée sur la ville de Yavne, au sud de Tel-Aviv, où un homme a été légèrement blessé par des éclats, selon le Magen David Adom.

Le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee écrit sur X : “Les Forces de défense israéliennes décrètent l’état d’alerte-de guerre”.

Ce qu’en dit la presse israélienne:

– Le Haaretz écrit : “Il semble que le Hamas ait déclaré la guerre à Israël”. Le quotidien décrit l’attaque comme une “surprise” et cite des rapports qui suggèrent que les militants ont utilisé des “parapentes” et “ont forcé les barrières utilisées par les forces israéliennes près de la frontière de la bande de Gaza”.

– Le Jerusalem Post écrit : “Les Forces de défense israéliennes et la police ont demandé aux habitants de rester chez eux. Des abris ont été ouverts dans tout le pays. “

Des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux semblent montrer des éléments armés, vraisemblablement du Hamas, dans les rues d’Israël.

These are Hamas militants entering an Israeli neighbourhood. Unprecedented images from Israel right now. The attack is ongoing. pic.twitter.com/yoh0pFLL5Y

— נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) October 7, 2023