PLF 2026: Plusieurs projets routiers proposés

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a affirmé jeudi au Conseil de la Nation, que le projet de loi de finances (PLF) 2026, comprend plusieurs projets routiers importants, répartis de manière “équilibrée” à travers les différentes wilayas du pays.

Lors d’une plénière consacrée aux questions orales, présidée par Azouz Nasri, président du Conseil, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali, M. Djellaoui a expliqué que plusieurs projets relatifs à la réalisation de nouvelles routes, à leur dédoublement ou à leur réhabilitation ont été proposés dans le cadre du PLF 2026.

Le ministre a évoqué plusieurs opérations de réhabilitation de la route nationale RN1, reliant les wilayas de Ghardaïa, El Menia et In Salah, inscrites dans le PLF 2026.

Parmi ces opérations figure un tronçon de 23 km dans la wilaya d’El Menia, pour une enveloppe de 1,01 milliard de DA, ainsi que deux autres opérations portant sur 41 km dans la wilaya d’In Salah, pour une enveloppe de 3,3 milliards de DA.

A ce titre, la wilaya d’El Menia a bénéficié de trois opérations, couvrant 84 km pour un montant de 4,8 milliards de DA, dont les travaux sont actuellement en cours.

La même wilaya a également bénéficié de trois autres opérations de renforcement de routes sur une distance de 52 km pour un montant de 45,2 milliards de DA, dont 12 km ont été entièrement achevés.

Ces projets de modernisation visent à “absorber la densité croissante du trafic routier et à maintenir un niveau de service satisfaisant afin de garantir la sécurité des usagers de la route”, a souligné le ministre, relevant que les opérations en cours et celles proposées dans ce cadre interviennent en attendant l’inscription, à l’avenir, d’un projet de dédoublement de l’ensemble de la route, ainsi que celui du dédoublement de la RN51, qui en constitue une branche vers Timimoun, d’autant plus que ces travaux seront réalisés par “étapes successives et étudiées”.

Dans la wilaya de Touggourt, il a été proposé la réalisation d’un projet de rocade ouest sur une distance de 17 km dans le cadre du programme triennal 2026-2028, inscrit dans le PLF 2026, avec une enveloppe financière de 3 milliards de DA.

Quant à la wilaya d’Adrar, il est prévu la modernisation de tronçons de l’axe reliant Tsabit-Adrar-Reggane sur une distance de 75 km pour une enveloppe financière de 7,5 milliards de DA, selon le ministre.

A Bejaïa, M. Djellaoui a indiqué que le PLF prévoit également deux opérations principales portant sur le projet dédoublement de la RN9 reliant Bejaïa à Sétif, à savoir l’aménagement des anciens tunnels de Kherrata, avec une autorisation d’engagement de 3,8 milliards de DA, et la protection des pentes montagneuses au niveau de la route des gorges de Kherrata sur une distance de 3,2 km, pour un montant de 1,5 milliard DA.

Au terme de son intervention, le ministre a affirmé que “le secteur des travaux publics et des infrastructures de base, poursuivra son travail, avec sérieux et persévérance, pour développer l’infrastructure routière à travers les différentes régions du pays, en dépit les défis financiers et techniques”.