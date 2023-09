Pluies torrentielles en Libye: Au moins 2 000 morts selon les autorités de Benghazi

La tempête Daniel qui provoque de graves inondations dans le nord-est en Libye depuis deux jours a fait au moins 2.000 morts et des milliers de disparus, ont déclaré les autorités de l’est du pays, alors que leurs rivales de Tripoli ont déclaré l’état de catastrophe et lancé un appel à l’aide internationale.

L’est de la Libye a été frappé à son tour par la tempête Daniel après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Une source officielle a indiqué que des inondations causées par des pluies diluviennes ont fait au moins 150 morts. Intervenant sur la chaîne Almasar, le chef de l’exécutif dans l’est de la Libye, Oussama Hamad, a avancé les chiffres de « plus de 2 000 morts et de milliers de disparus » rien que dans la ville de Derna, mais aucune source médicale ou des services de secours n’a confirmé ce bilan.

Si les médias de l’Est libyen ont largement repris les déclarations de Oussama Hamad, les bilans séparés qu’ils rapportaient de différentes localités étaient bien inférieurs aux chiffres qu’il a avancés. « Au moins 150 personnes ont été tuées à cause des inondations provoquées par la tempête Daniel à Derna, dans les régions du Jabal Al-Akhdar et dans la banlieue d’Al-Marj », a déclaré auparavant à l’AFP Mohamed Massoud, porte-parole du chef de l’exécutif de l’est.

Qualifiée par les experts de phénomène « extrême en termes de quantité d’eau tombée », la tempête Daniel a déjà fait au moins 27 morts ces derniers jours en Grèce, Turquie et Bulgarie. Daniel a frappé l’est de la Libye dimanche après-midi, notamment les villes côtières du Jabal al-Akhdar (nord-est), mais également Benghazi où un couvre-feu a été décrété et les écoles fermées. L’est du pays abrite les principaux champs et terminaux pétroliers. La Compagnie nationale de pétrole (NOC) a décrété « l’état d’alerte maximale » et « suspendu les vols » entre les sites de production où l’activité a été drastiquement réduite.