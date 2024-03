Premiers propos de Brahimi après son retour en sélection

L’international algérien Yacine Brahimi a exprimé sa grande joie à l’occasion de son retour en équipe nationale après une absence qui aura duré plus de deux ans.

“Hamdoulillah (Dieu merci). Je suis très content de revenir en équipe nationale. Le stage sera réussi inchaa Allah”, a déclaré le pensionnaire d’Al-Gharafa.

“Je ne connais le coach Petkovic que de nom. Ce sera ainsi l’occasion de le rencontrer”, a ajouté l’auteur du second but en finale de la Coupe Arabe FIFA Qatar (2021) face à la Tunisie.

“Certes, notre but c’est de gagner le plus grand nombre possible de matchs”, a-t-il ajouté.

Il est utile de rappeler que la liste concoctée par le nouveaux sélectionneur des Verts est marquée par le retour de Brahimi, Benzia, Bouanani, Hadjam et l’absence d’autres joueurs, à l’image de Mahrez, Slimani, Belaili et Feghouli.

Omar Sellami / Traduit par: Moussa. K.