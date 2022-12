Pronostic-buteurs (France-Pologne): Macron avait vu juste

Dans son interview accordée au Parisien, ce dimanche, le président français s’est aventuré au jeu du pronostic pour ce 8e de finale de Coupe du monde entre la France et la Pologne. Et le chef de l’État n’a pas été trahi par son flair.

Emmanuel Macron avait déjà tout vu de ce France-Pologne. Dans les colonnes du Parisien ce dimanche, le président de la République a bien voulu se risquer à un petit pronostic concernant l’équipe de France.

Alors que les Bleus s’apprêtaient à défier les Polonais en 8e de finale de ce Mondial 2022, le président français misait sur un succès 3-1 de la troupe de Didier Deschamps. Et il avait vu juste puisque c’est bien sur ce score que les champions du monde en titre ont écarté leurs adversaires pour rallier les quarts de finale.

Macron avait également annoncé des buts d’Olivier Giroud et de Kylian Mbappé pour les Bleus, réclamant un «joker » pour le troisième. Il n’en a même pas eu besoin puisque l’attaquant du PSG a inscrit un doublé en seconde période tandis qu’Olivier Giroud avait mis les Bleus sur de bons rails en ouvrant la marque peu avant la pause, devenant ainsi seul meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Un pari validé sur le fil

Côté polonais, le chef de l’État avait pronostiqué un but de Robert Lewandowski, l’attaquant du FC Barcelone et principale menace offensive des Bialo-Czerwoni (blanc et rouge). Un pari validé in extremis pour Emmanuel Macron puisqu’il a fallu attendre un pénalty au bout du bout du temps additionnel pour que la Pologne ne sauve l’honneur par l’intermédiaire de… Robert Lewandowski.