Punaises de lit: Le gouvernement français organise une réunion interministérielle

Celle-ci vise à trouver «une réponse rapide» et «efficace» au phénomène, avait indiqué le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, mercredi. Aucune communication n’est prévue à ce stade, précise Matignon.

L’exécutif cherche la parade aux punaises de lit. Alors que de nombreux acteurs – des compagnies aériennes aux réseaux ferroviaires, en passant par les cinémas, les hôpitaux, les établissements scolaires et les entreprises – font l’objet de signalements ces derniers jours, l’exécutif tient une réunion interministérielle, ce vendredi. Objectif : répondre aux inquiétudes des Français, et éviter de laisser la psychose se répandre. Des conseillers ministériels participeront à cette «réunion de travail» prévue dans la matinée. Pour autant, aucune communication n’est prévue à ce stade, précise Matignon.

Le sujet touchant divers aspects, comme «l’économie, à la santé, [le] transports, [le] tourisme», une «approche d’ensemble» est nécessaire, justifiait le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, mercredi. Organisée à Matignon, la réunion interministérielle visera à trouver «une réponse rapide» et «efficace» pour traiter le problème et répondre à «l’angoisse des Français». Elle devra également établir un diagnostic, pour comprendre notamment si ce phénomène se développe véritablement.

«Il nous faut apporter une réponse aux Français : est-ce que, oui ou non, il y a une recrudescence des punaises de lit ? Depuis quand ? Et où ?», s’est interrogé le porte-parole. La prévention et la réaction seront abordées, de même que la question de la «prise en charge», lorsqu’un logement est touché, précisait Olivier Véran.