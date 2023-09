Racisme: Une jeune gymnaste noire se voit refuser une médaille en Irlande(vidéo)

Une vidéo jusqu’ici passée sous silence a ému les réseaux sociaux: on y voit une jeune athlète noire, au côté de ses coéquipières, être la seule à ne pas recevoir de médaille, à l’issue d’un concours à Dublin. La séquence remonte en fait à mars 2022, mais a été vue des millions de fois ces derniers jours. Une polémique sur fond de racisme qui arrive bien après, mais qui a contraint la fédération irlandaise à s’exprimer.

Le média irlandais The Irish Times explique que la jeune fille a reçu des excuses écrites de Gymnastics Ireland après que ses parents ont témoigné d’un comportement raciste de la part d’un de ses officiels, qui l’avait exclue d’une cérémonie de remise de médailles à la National Indoor Arena il y a plus d’un an.

La fédération irlandaise a déclaré avoir reçu une plainte des parents de la jeune fille juste après l’incident et avoir “immédiatement pris contact” avec eux, “en plus de prendre immédiatement contact avec la fonctionnaire en question”.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

— Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023