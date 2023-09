Refus d’obtempérer à Élancourt: Le jeune en mort cérébrale a été transféré en Turquie

Sefa est en mort cérébrale depuis sa collision avec une voiture de police le 6 septembre dans les Yvelines.

L’adolescent en état de mort cérébrale depuis mercredi à la suite d’une collision avec une voiture de police dans les Yvelines a été transféré dans un hôpital en Turquie, a appris Le Figaro d’une source proche du dossier. Ce transfert a été réalisé à la demande de la famille afin de «poursuivre les soins», nous précise-t-on.

Sefa, âgé de 16 ans est soupçonné d’avoir été l’auteur d’un refus d’obtempérer mercredi dernier. Il conduisait un motocross sans casque et faisait des roues arrière dans les rues d’Élancourt. Ce comportement signalé à la police a entraîné l’intervention de la police. Mais le jeune motard a refusé de se soumettre au contrôle et a pris la fuite, toujours selon la version de la police.

Une course-poursuite s’est enclenchée dans le secteur. Le deux-roues est réapparu devant le véhicule de police et a pris la fuite à nouveau. Selon nos informations, l’équipage a alors demandé du renfort aux voitures de police disponibles dans le périmètre. C’est alors qu’un second équipage s’est mis en marche pour tenter de retrouver le fuyard. Au moment où cette seconde voiture de police est arrivée à un carrefour, elle est entrée en collision avec la moto qui circulait sur une piste cyclable, ont indiqué plus tôt dans la journée des sources concordantes au Figaro.