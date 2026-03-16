Le Président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue libanais

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier dimanche, un appel téléphonique de son frère, le président de la République libanaise, pays frère, M. Joseph Aoun, au cours duquel ils ont évoqué les relations fraternelles unissant les deux pays frères, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère, le président de la République libanaise, pays frère, M. Joseph Aoun, au cours duquel ont été évoquées les relations fraternelles unissant les deux pays frères», lit-on dans le communiqué.

Les deux Présidents ont également abordé à cette occasion «les agressions répétées contre le Liban frère», a ajouté la même source, précisant que le président de la République a réaffirmé «la solidarité de l’Algérie et sa disposition à se tenir aux côtés du peuple libanais pour surmonter cette crise».