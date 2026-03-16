-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le Président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue libanais

Echoroukonline
  • 31
  • 0
Le Président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue libanais

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier dimanche, un appel téléphonique de son frère, le président de la République libanaise, pays frère, M. Joseph Aoun, au cours duquel ils ont évoqué les relations fraternelles unissant les deux pays frères, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère, le président de la République libanaise, pays frère, M. Joseph Aoun, au cours duquel ont été évoquées les relations fraternelles unissant les deux pays frères», lit-on dans le communiqué.

Les deux Présidents ont également abordé à cette occasion «les agressions répétées contre le Liban frère», a ajouté la même source, précisant que le président de la République a réaffirmé «la solidarité de l’Algérie et sa disposition à se tenir aux côtés du peuple libanais pour surmonter cette crise».

Articles en Relation
L’Iran a commencé à poser des mines dans le détroit d’Ormuz, selon un responsable américain

L’Iran a commencé a poser des mines dans le détroit d’Ormuz, selon un responsable américain

Pluies orageuses à partir de dimanche sur plusieurs wilayas

Pluies orageuses a partir de dimanche sur plusieurs wilayas

Tamanrasset: Saisie de 1 600 000 comprimés hallucinogènes et arrestation contrebandiers armés

Tamanrasset: Saisie de 1 600 000 comprimés hallucinogènes et arrestation contrebandiers armés

Liban: Près de 760.000 déplacés à cause des frappes de l’armée sioniste

Liban: Près de 760.000 déplacés a cause des frappes de l’armée sioniste

L’Iran publie une liste de cibles légitimes par ses forces armées

L’Iran publie une liste de cibles légitimes par ses forces armées

M’sila: 5 morts et 38 blessés dans un accident de la route à Ben Srour

M’sila: 5 morts et 38 blessés dans un accident de la route a Ben Srour

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus