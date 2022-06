Remboursement de billets annulés: Air Algérie clarifie

La compagnie aérienne nationale Air Algérie vient d’annoncer les facilitations offertes a ses clients pour la première modification sans frais et sans différence tarifaire, de leurs billets non utilisés durant la pandémie dans la même cabine de et vers certains pays.

Les clients d’air Algérie ayant réservé les vols pendant les deux ans de la pandémie pourront remplacer leurs billets par les nouveaux de la même cabine, sans payer les tarifs additionnels, a affirmé la même source ce jeudi 23 juin, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux

Cependant, sont concernés par ce dédommagement :

Les billets réservés avant le 20 octobre 2021, a destination de Dubaï, Londres, Montréal, Milan et Rome.

Les réservations effectuées avant le 28 janvier 2022 vers le Caire en Egypte.

Les billets émis avant le 29 janvier 2022 pour les vols vers Genève.

Les réservations émises avant le 31 mars 2022 a destinations de Bruxelles.

Les réservations effectuées avant le 5 juin 2022, avec possibilité de changement de lignes entre paris et Oran gratuitement.

Les billets obtenus avant le 5 juin 2022 a destination de vienne.