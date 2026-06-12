Mondial 2026 : Journée de détente pour les joueurs de l’équipe nationale à l’université du Kansas

Les joueurs de l’équipe nationale de football ont bénéficié, jeudi, d’une agréable parenthèse de détente à l’invitation de l’Université du Kansas, au lendemain de la large victoire de la sélection face à la Bolivie (4-0), pour son dernier match amical de préparation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, a indiqué la FAF dans un communiqué.

Les Verts ont ainsi découvert le vaste campus universitaire ainsi que les nombreuses infrastructures sportives dont dispose l’établissement, réputé pour l’importance accordée au sport dans la vie estudiantine américaine.

Au cours de cette visite, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont notamment exploré les différentes installations, dont le grand stade dédié au football américain, la salle de basketball ainsi que plusieurs autres équipements sportifs de haut niveau.

Dans une ambiance conviviale et décontractée, les joueurs se sont prêtés avec enthousiasme à diverses activités sportives. Certains ont tenté leur adresse sur le parquet de basketball en réussissant quelques paniers dans la mythique salle de l’université, tandis que d’autres ont découvert les bases du football américain à travers plusieurs ateliers organisés sur le terrain principal.

Les joueurs ont également eu l’occasion de s’initier au baseball sous la conduite d’encadreurs locaux qui leur ont proposé quelques exercices techniques, offrant ainsi un moment d’échange et de découverte particulièrement apprécié.

Cette sortie, organisée dans un cadre chaleureux, a permis aux Verts de relâcher la pression et de renforcer davantage la cohésion du groupe avant de poursuivre leur préparation en vue de leur entrée en lice dans le Mondial 2026.

APS