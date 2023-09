Saisie de plus de 1,5 million unités de produits pyrotechniques à Alger

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont démantelé, le week-end dernier, un réseau criminel composé de quatre individus impliqués dans une affaire de contrebande de 1.506.290 unités de produits pyrotechniques de différents types, a indiqué dimanche un communiqué de ce corps de sécurité.

Cette quantité considérable de jeux pyrotechniques et de pétards “saisie dans deux entrepôts à Heraoua (Daïra de Rouiba) et Ouled Fayet (Daïra de Cheraga), vaut sur le marché près de 40 milliards de centimes et était destinée à être commercialisée à l’occasion du Mawlid Ennabaoui”.

Cette opération, menée par la circonscription-centre de la police judiciaire de la sécurité d’Alger sous la supervision du Procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed, a également permis de “saisir et de récupérer 273.290 unités de fumigènes et 1.233.000 unités de pétards de différents types”.

Les suspects ont été présentés, jeudi dernier, devant le Procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed pour “formation d’une bande criminelle organisée en vue de préparer des crimes de contrebande internationale de pétards et de marchandises prohibées dangereuses attentant à l’économie nationale et à la santé publique, utilisation de dépôts et de moyens de transport pour la circulation, le transport et la vente de marchandises prohibées, création d’un atelier clandestin pour la fabrication de pétards sans licence, avec récidive”, selon la même source.