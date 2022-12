Sétif: Une enquête ouverte sur les mutilations de la statue d’Ain Fouara

Les services de la sûreté de wilaya de Sétif ont ouvert une enquête sur les circonstances exactes à l’origine des actes de vandalisme commis contre la statue de la fontaine d’Aïn Fouara par un individu âgé de 37 ans, a-t-on appris samedi auprès de ce corps de sécuritaire.

Le chargé de communication, le commissaire de police de la sûreté de wilaya Abdelouahab Aïssani, a déclaré à l’APS que l’individu mis en cause dans cette affaire, originaire de la wilaya de Sétif, a escaladé le monument vendredi soir à 19h40 et dégradé des parties de la statue, avant l’intervention rapide des services de police qui l’ont épinglé et ouvert une enquête.

L’individu a été arrêté et placé en garde à vue. Il sera présenté devant le procureur de la République près le tribunal compétent, a ajouté la même source.

Selon les procédures d’usage, la Direction de la culture et des arts et l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés s’est constituée partie civile devant les autorités judiciaires compétentes seront entendues, a souligné l’officier de police Aissani.

A rappeler que la statue de la fontaine Aïn Fouara, halte traditionnelle des visiteurs de la ville de Sétif et étape obligée des touristes, a fait l’objet d’actes de vandalisme en 1997, en 2006 et en 2017.