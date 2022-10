Sommet arabe d’Alger: Lamamra s’entretient avec ses homologues libyenne, palestinien, libanais et comorien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a tenu vendredi des séances de travail avec ses homologues libyenne, palestinien, libanais et comorien, dans le cadre du renforcement de la coordination entre les délégations des ces pays en vue de faire aboutir la réunion préparatoire de la 31e session du Sommet arabe, prévue les 1er et 2 novembre.