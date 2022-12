Stade de Douera: Les travaux de réalisation sont à un stade avancé

Les travaux de réalisation du stade de Douera (Alger) sont à un stade avancé, a-t-on constaté lors de la visite effectuée, jeudi, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, à ce projet.

Lors de cette visite, M. Belaribi s’est félicité de la cadence de réalisation des travaux du stade de Douera qui connaissent un taux “très avancé”.

Belaribi a entamé sa visite par l’inspection du stade principal, où les travaux d’isolation des gradins supérieurs ont été achevés, ainsi que ceux des gradins inferieurs, selon la même source.

Le ministre a donné des instructions pour commencer immédiatement l’installation des deux écrans géants et l’installation des 40.000 chaises, et la mise en place du grillage de clôture du terrain.

Concernant la pelouse, le ministre a ordonné le lancement immédiat de la préparation de la pose du gazon naturel, ajoute le communiqué.

Belaribi a inspecté également les travaux d’aménagement extérieur aux alentours du stade, où le taux d’avancement des travaux de la géni-civil est de 100%, à savoir les gradins, les murs porteurs, des tunnels.

Il s’agit d’un tunnel pour les personnalités VIP d’une longueur de 45m, ayant nécessité un béton armé de 2.850 m3, un deuxième tunnel consacré à la protection civile (130 m de longueur), ayant nécessité un béton armé de 1.235 m3 et un troisième tunnel consacré à la sortie des éléments de la protection civile (60 m de longueur), ayant nécessité 880 m3 de béton armé, tandis que le 4e tunnel (115 m de longueur) a nécessité 980 m3 de béton armé.

Le ministre a effectué une visite de terrain des travaux d’aménagement extérieur de l’espace qui entoure le stade, sachant que les travaux sont achevés dans la cour extérieure en face, dont l’espace est estimé à 33.000 m2, décoré avec une moquette rouge et gris, réalisé avec un béton manufacturé portant les couleurs du MC Alger avec un logo propre au club et deux ballons à la droite et à la gauche du logo.