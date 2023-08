Tebboune: Pékin, Moscou, Pretoria et Brasilia favorables à l’adhésion de l’Algérie au BRICS

Affirmant que sa visite en France n'a pas été annulée

Le président de la République a affirmé que la quasi totalité de ses engagements avaient été traduits sur le terrain, indiquant avoir réussi, dans le cadre de l’édification de l’Algérie nouvelle, à renforcer la souveraineté de l’Etat pour défendre les intérêts du citoyen.

75% des 54 engagements pris devant le peuple réalisés

Lors de l’entrevue périodique diffusée, samedi soir, sur les chaînes de télévision et de radio nationales, le président Tebboune a assuré qu’environ 75% de ses 54 engagements pris devant le peuple algérien avant son élection à la tête du pays, avaient été réalisés sur le terrain, en attendant l’exécution des engagements restants.

En réponse aux questions des journalistes, le président de la République a mis en avant les grands pas franchis par l’Algérie nouvelle dans divers secteurs, en dépit des critiques infondées et des tentatives de revivre dans «une époque révolue», indiquant que l’Etat était devenu fort pour «défendre le citoyen et non pour l’opprimer».

Défendre la classe moyenne

Réaffirmant son engagement à défendre la classe moyenne, qu’il a qualifiée de «base stabilisatrice» du pays, le président de la République a souligné que l’Etat œuvrait à satisfaire les revendications sociales de ses citoyens avec ses propres moyens.

Magouilles des résidus de la Issaba

Il a, par ailleurs, appelé les Algériens à défendre l’unité nationale, mettant en garde contre «les oiseaux de mauvais augure» qui vouent une haine à l’Algérie et qui prédisaient une explosion de la situation en Algérie, indiquant que les résidus de la Issaba (bande) tentaient, toujours, de semer l’anarchie au sein de la société à travers des fonds colossaux qu’ils utilisent dans l’espoir d’acheter les consciences.

Il a également mis en garde contre les résidus de la Issaba qui font dans la spéculation sur les prix des produits alimentaires et qui portent atteinte au pouvoir d’achat des citoyens.

Feux de forêt: la thèse de l’acte criminel confirmée

Entre autres tentatives de déstabiliser le pays, le président de la République a affirmé que la thèse de l’acte criminel concernant les incendies qu’ont connus plusieurs wilayas vers la fin juillet, a été confirmée, passant en revue les mesures prises pour faire face à ce type de catastrophes, et qui ont permis de réduire le nombre de victimes ainsi que les délais d’extinction des incendies par rapport aux épreuves tragiques que l’Algérie a connues par le passé.

Il a rappelé que l’Algérie avait acquis six (6) avions, dont un seul réceptionné à ce jour, faisant remarquer qu’elle avait aussi affrété six (6) autres avions.

Face aux tentatives de déstabilisation du pays, le président de la République a relevé l’impératif de réaliser l’unité nationale et de renforcer le front interne, indiquant qu’il soutenait toute initiative dans ce sens, à condition que le dénominateur commun soit «l’unité nationale et la Déclaration du 1er Novembre qui appelle à l’édification d’un Etat démocratique et social».

Révision de la loi relative aux partis politiques

Dans un contexte connexe, il a appelé les partis politiques à «en finir avec les vieilles méthodes» dans l’activité partisane pour se focaliser sur l’action efficace reposant sur la mobilisation des militants au service de la patrie, annonçant la révision prochaine de la loi relative aux partis politiques.

Au volet social, le président de la République s’est dit satisfait des mesures prises pour protéger le pouvoir d’achat des Algériens, lesquelles restent tout de même «insuffisantes», indiquant que l’Algérie avait franchi un pas qualitatif en matière de développement et de préservation du caractère social de l’Etat.

Rassurant, par ailleurs, que les projets de réalisation de logements se poursuivront, il a affirmé que le logement restera une priorité pour l’Etat qui l’attribuera à ceux qui le méritent vraiment.

Évoquant les projets en cours dans le domaine de l’hydraulique, il a soutenu que les stations de dessalement de l’eau de mer étaient à même d’assurer un approvisionnement régulier en eau potable pendant au moins 15 ans sans perturbation, assurant, par là même, que l’approvisionnement en eau potable figurait «en tête des priorités» des pouvoirs publics.

Dessalement d’eau de mer: l’Algérie 1ère en Afrique

L’Algérie a occupé, en peu de temps, la première place à l’échelle africaine et la troisième sur le plan arabe, en matière de dessalement d’eau de mer, a-t-il rappelé, affirmant que les stations de dessalement en cours de réalisation au niveau de cinq (5) wilayas permettront de produire 1,4 Mds M3, l’objectif étant de revoir à la hausse les capacités de production à 2,5 Mds M3 d’eau dessalée, pour mettre fin au stress hydrique.

Vers la réalisation de 6.000 km de lignes ferroviaires en partenariat avec les Chinois

Le Chef de l’Etat a jugé le renforcement du transport ferroviaire comme étant «le meilleur garant du développement» dans le pays, notamment pour les régions du sud, ajoutant que l’Algérie lancera un programme avec des partenaires chinois pour la réalisation de lignes ferroviaires sur environ 6.000 km.

Création prochaine du Haut Commissariat à la numérisation

Pour ce qui est de la régulation de l’économie algérienne, le président de la République a annoncé la création prochaine du Haut Commissariat à la numérisation, placé sous la tutelle de la Présidence de la République, en ce sens que la numérisation complète de l’économie permettrait de fournir toutes les données nécessaires à la prise de décision.

PIB à hauteur de 240-245 mds USD

De plus, le recours à la numérisation offrira une vision plus précise sur les capacités de l’économie nationale, a ajouté le président de la République qui rappelle que l’Algérie n’a pas voulu déclarer plus de 225 milliards USD, comme chiffre officiel du produit intérieur brut (PIB) en 2022, alors qu’en réalité, il pourrait se situer entre 240 ou 245 milliards USD.

L’Algérie contre toute intervention militaire au Niger

Au plan international, le président de la République a évoqué la crise au Niger, affirmant que ce qui se passe dans ce pays menaçait directement la sécurité dans la région, et que l’Algérie exprimait «son rejet total et catégorique de toute intervention militaire qui n’a jamais réglé aucun problème».

«Aucune solution n’est envisageable au Niger sans la participation de l’Algérie, car concernée par ce qui se passe dans ce pays voisin», a-t-il martelé, affichant «la disposition de l’Algérie à aider les Nigériens à rétablir la légitimité constitutionnelle».

Abordant les visites officielles effectuées récemment dans plusieurs pays amis, dont la République populaire de Chine, qu’il a qualifiée de «pays fiable», le président de la République a fait savoir que le Président chinois, M. Xi Jinping avait affiché sa confiance quant à la nouvelle orientation adoptée par l’Algérie.

Ces pays favorables à l’adhésion de l’Algérie au BRICS

Dans un autre contexte, il a expliqué que la Chine, la Russie, l’Afrique du Sud et le Brésil étaient en faveur de l’adhésion de l’Algérie au groupe des BRICS.

Visite en France n’est pas annulée

Concernant la visite d’Etat prévue en France, le président de la République a affirmé que «cette visite n’a pas été annulée. Nous attendons le programme de la visite de la part de la Présidence française», indiquant que la visite d’Etat en question doit être couronnée de «résultats tangibles» et non «une simple visite touristique».

Reconnaissance par Tel Aviv…”un non événement”

Quant à la reconnaissance par l’entité sioniste d’une prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, le président de la République a indiqué que cette reconnaissance est «nulle et non avenue» et ses répercussions n’intéressent pas l’Algérie qui considère ce pas comme un «non évènement».