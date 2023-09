Trafic d’êtres humains vers l’Europe: Démantèlement d’un réseau criminel dirigé par deux Marocains

Le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) a procédé, au début de cette semaine, au démantèlement d’un réseau criminel international, dirigé par deux (2) ressortissants de nationalité marocaine, spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines et le trafic d’êtres humains à partir des frontières ouest du pays vers l’Europe, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Dans ce cadre, “les investigations menées sur le terrain par les enquêteurs de la Sûreté nationale, sous la supervision du Parquet compétent, ont permis de mettre fin à l’activité criminelle organisée de ce réseau, déjouer ses plans criminels et arrêter douze (12) individus dont une femme”, a précisé la même source.

Cette opération s’est soldée par “la saisie et la récupération de sommes d’argent en monnaie nationale et en devise, ainsi que de véhicules touristiques de luxe et d’autres utilisés dans les déplacements effectués dans le cadre de l’activité criminelle du réseau en question”, note le communiqué.

“Les mis en cause avaient été déférés, lundi, devant le procureur de la République du pôle spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé (tribunal de Sidi M’hamed), pour constitution d’un réseau criminel organisé transfrontalier pour le trafic de migrants en contre partie d’avantages financiers et matériels, blanchiment d’argent, infractions de change et de mouvement de capitaux de et vers l’étranger”, conclut le communiqué.