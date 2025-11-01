Trump dément tout projet de frappes américaines au Venezuela

Le président américain Donald Trump a démenti vendredi les informations des médias faisant état de frappes imminentes sur des installations militaires au Venezuela, affirmant aux journalistes qu’aucune décision n’avait été prise à ce sujet.

« Non, ce n’est pas vrai », a déclaré Trump à bord d’Air Force One lorsqu’on l’a interrogé sur d’éventuelles frappes au Venezuela.

Plusieurs médias américains avaient rapporté que l’administration Trump avait décidé de mener des frappes sur des installations militaires vénézuéliennes dans le cadre de sa prétendue lutte contre le « narco-terrorisme », et que les attaques pouvaient intervenir à tout moment.

Le Miami Herald a indiqué vendredi que ces frappes — déjà évoquées par The Wall Street Journal — viseraient à détruire des installations militaires utilisées par le Cartel de los Soles, un réseau de trafic de drogue accusé par Washington de faire passer de la cocaïne vers les États-Unis, et à perturber les routes de trafic estimées à environ 500 tonnes de cocaïne par an.

Les autorités américaines accusent le président vénézuélien Nicolas Maduro de diriger le Cartel de los Soles, considéré comme un groupe criminel basé au Venezuela. En juillet 2025, Washington avait désigné cette organisation comme « terroriste ».

Selon le Herald, les frappes pourraient avoir lieu « dans les jours, voire les heures », tandis que Washington a doublé la récompense pour toute information sur le président Maduro, qui s’élève désormais à 50 millions de dollars, et offre 25 millions pour ses principaux lieutenants, tels que le ministre de l’Intérieur Diosdado Cabello.

« Maduro risque de se retrouver piégé et pourrait bientôt découvrir qu’il ne peut fuir le pays », a indiqué une source au journal. « Pire encore, il y a désormais plus d’un général prêt à le capturer et à le livrer, pleinement conscient que parler de la mort est une chose, et la voir arriver en est une autre. »

Au moins 14 frappes ont été menées depuis début septembre, principalement dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique, faisant plus de 61 morts.

Des ONG et des experts juridiques ont remis en question la légalité de ces opérations, estimant que les frappes américaines contre des bateaux présumés de trafic de drogue violent le droit international.

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, a qualifié ces attaques « d’inacceptables » et a appelé à une enquête indépendante sur ce que son bureau a décrit comme des exécutions extrajudiciaires.

De son côté, Maduro a accusé Washington de « fabriquer » une guerre contre son pays, qualifiant les accusations américaines de « vulgaires » et « totalement fausses ». Il a assuré que le Venezuela « ne produit pas de feuilles de coca » et que les mouvements militaires américains près de ses côtes témoignent de « plans pour une nouvelle guerre éternelle ».