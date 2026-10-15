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Turquie: Deux morts après des pluies torrentielles à Istanbul

Echoroukonline
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Turquie: Deux morts après des pluies torrentielles à Istanbul

Deux personnes ont trouvé la mort, mercredi soir, à Istanbul frappée par les pluies parmi les plus importantes de son histoire, qui ont provoqué des perturbations à l’aéroport et quelques dégâts en centre-ville, ont annoncé jeudi les autorités.

Le gouverneur de la ville, Davut Gul, a évoqué «le niveau de précipitations le plus élevé jamais enregistré à Istanbul depuis le début des relevés par la Direction générale de la météorologie, en 1942».

«Trois personnes sont actuellement hospitalisées, mais leurs jours ne sont pas en danger», a-t-il ajouté. Une des deux victimes est un adolescent de 14 ans, mort électrocuté en posant un pied dans une flaque.

Une cinquantaine de vols au départ et à l’arrivée d’Istanbul ont été orientés vers d’autres aéroports, tandis qu’une vingtaine de vols ont été annulés.

Certains quartiers du centre-ville, posés sur des collines escarpées et traversés de ruelles étroites, ont été quasiment inaccessibles pendant plusieurs heures.

Dans la soirée, le gouverneur a exhorté les habitants à rester chez eux «sauf en cas de nécessité absolue», conseillant à ceux qui vivent dans des logements en sous-sol «de passer la nuit à des étages plus sûrs et plus élevés».

Les municipalités les plus touchées sont concentrées dans les parties nord et centrales de la rive européenne d’Istanbul.

Le métro a été maintenu jusqu’à une heure tardive dans la nuit pour permettre aux gens de rentrer chez eux, tandis qu’une bonne partie de la ville était paralysée par les embouteillages.

APS

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