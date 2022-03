Un ancien diplomate :”Sanchez vendra de la rethorique creuse au Parlement espagnol”

Le revirement de la position espagnole sur le dossier du Sahara occidental a provoqué une vague de colère dans les rangs de la classe politique au point des explications sont demandées au gouvernement de Pedro Sanchez. Plus d’une dizaine de partis politiques ont exigé des explications. Quels arguments inventera le gouvernement de Sanchez pour camoufler ce revirement ? Pour un ancien diplomate, sachez ou son ministre des Affaires Étrangères tenteront à tous prix de développer, plutôt, un discours d’apaisement dans le but de calmer les forces politiques qui se sont soulevées contre ce volte-face du gouvernement. ” Le gouvernement espagnol va essayer de vendre de la rethorique creuse en souligant notamment que l’Espagne continue de soutenir que la solution au conflit du Sáhara Occidental doit être mutuellement acceptée ( sans preciser par les deux parties) et qu’elle doit s’inscrire dans le cadre des Nations Unies en tenant compte de ses résolutions”, prévoit dors et déjà ce diplomate qui prévoit dors et déjà, les formulations évasives avec lesquelles tentera de convaincre les élus espagnols. Et d’ajouter : ” Sanchez pense pouvoir camoufler le vil marchandage négocié avec la force d’occupation marocaine par une feuille de vigne alors que la triste réalité est aveuglante ” nous dira t’il avant d’expliquer encore :”sachez a troqué le Sahara occidental contre les deux enclaves de Ceuta et Melilla et l’assurance qu’il n’y aura plus de vagues de migrants clandestins. C’est ce vil marchandage que nous avions fermement dénoncé”. La même source avertit Madrid sur les magouilles dangereuses du makhzen que Madrid ne prend pas en considération. ” La partie espagnole se fait toutefois des illusions car tot ou tard le makhzen retors et versatile reniera , comme toujours,ses « engagements » et l’Algerie en sait quelque chose. . il en sera immanquablement ainsi, car dans la doctrine marocaine, ces deux enclaves sont une “cause nationale” ( tout comme le SO) comme le martelait, encore récemment, l’ancien MAEmarocain El Othmani”.

Le respect de “l’intégrité territoriale” fantasmee par le gouvernement espagnol qui a cédé honteusement face au chantage, finira par se fracasser sous les coups de boutoir du makhzen institutionnel, conclut le même interlocuteur.