Un ancien entraîneur de l’OL devrait atterrir à la JSK ou au CSC

L’ancien défenseur central de l’OL et ancien entraîneur du Mans et de Versailles, le Brésilien Cris, a reçu des intérêts de clubs algériens.

La JS Kabylie et le CS Constantine ont montré, via des intermédiaires, des marques d’intérêts pour faire venir Cris comme entraîneur, selon L’Equipe. Le Brésilien, libre depuis juin après sa dernière expérience à Versailles, attend de voir si ces premiers contacts se montreront plus concrets pour connaître un peu mieux les projets proposés.

Rappelons que les deux clubs se sont séparés respectivement de Youcef Bouzidi et Liamine Bougherara après trois journées seulement du championnat de Ligue 1 Mobilis (2023-2024).