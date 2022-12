Un Argentin lance une pétition pour que “la France arrête de pleurer”

Alors que les Français ont lancé une pétition pour rejouer la finale de la Coupe du monde perdue face à l’Argentine dimanche au stade de Lusail, un Argentin en a lancée une autre pour que la “France arrête de pleurer”.

Si la rivalité entre la France et l’Argentine est née il y a à peine une semaine, elle prend déjà de sacrées proportions. Entre les chambrages et les provocations des champions du monde argentins, et la déception voire le seum de certains fans français (une pétition pour rejouer la finale a recueilli plus de 200.000 signatures), les banderilles fusent des deux côtés de l’Atlantique depuis cinq jours. Ce vendredi, l’une d’entre elles est venue d’Argentine, selon RMC Sport.

Plus de 50.000 signatures en quelques heures

Un supporter de l’Albiceleste a lancé une pétition en ligne pour que la “France arrête de pleurer” (“France Stop Crying”). “Depuis qu’on a gagné la finale de la Coupe du monde, les Français n’arrêtent pas de pleurer, de se plaindre et n’acceptent pas que l’Argentine soit championne du monde, écrit Valentin Gomez. Cette pétition a pour objectif que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi soir le meilleur joueur de l’histoire et ait Mbappé comme fils.” Quelques heures seulement après sa mise en ligne, cette pétition avait déjà recueilli plus de 50.000 signatures.