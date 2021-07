Un cas humain de grippe aviaire signalé en Chine

En Chine, les autorités sanitaires de Hong Kong déclarent surveiller un cas humain de grippe aviaire A(H5N6) dans la province du Sichuan sur le continent. Le cas concerne un homme de 55 ans vivant dans la ville de Bazhong, dans la province du Sichuan. Il a développé des symptômes le 30 juin et a été admis a l’hôpital pour y être traité le 4 juillet. Le patient est dans un état critique. Le patient a été en contact avec des volailles domestiques vivantes avant l’apparition des symptômes.

Il s’agit du 32e cas humain de grippe aviaire A(H5N6) signalé par les autorités sanitaires du continent depuis 2014.

La grippe aviaire est causée par ces virus de la grippe qui affectent principalement les oiseaux et les volailles, comme les poulets ou les canards.

La présentation clinique de la grippe aviaire chez l’homme comprend une infection oculaire (conjonctivite), des symptômes de type grippal (par exemple, fièvre, toux, maux de gorge, douleurs musculaires) ou une maladie respiratoire grave (par exemple, une infection thoracique). La période d’incubation varie de 7 a 10 jours.

Les formes les plus virulentes peuvent entraîner une insuffisance respiratoire, une défaillance de plusieurs organes et même la mort. Les personnes sont principalement infectées par le virus de la grippe aviaire par contact avec des oiseaux et des volailles infectés (vivants ou morts) ou leurs excréments, ou par contact avec des environnements contaminés (tels que les marchés humides et les marchés de volailles vivantes). La transmission interhumaine est inefficace.

Les personnes en contact étroit avec des volailles sont plus susceptibles de contracter la grippe aviaire. Les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques ont un risque plus élevé de développer des complications telles que la bronchite et l’infection thoracique.