Un proche de Mohamed VI diffame Macron!

Une série d’articles publiés par “Le360”, un média réputé très proche du palais royal marocain, relaie des propos diffamants sur la vie privée d’Emmanuel Macron. La presse européenne s’interroge sur la raison de ces “attaques” frontales.

“Rien ne va plus entre le Maroc et la France”, affirme Le Soir. “Pour le palais royal marocain, tous les coups sont permis” contre l’Hexagone, indique de son côté El Confidencial, sous la plume du journaliste Ignacio Cembrero. Pourquoi ces deux journaux interrogent-ils si frontalement le désamour du Maroc envers la France, désormais étalé au grand jour ?

Trois articles publiés entre le 21 et le 24 septembre par le site marocain Le360 ont attisé ces dissensions. Ces derniers, affirme le quotidien belge, “ont pour but – même pas dissimulé entre les lignes –, de diffamer le président français par des insinuations d’ordre sexuel qui se veulent avilissantes”.

L’un d’entre eux, titré “Un peu homme, un peu femme”, met en doute la “solidité” du mariage du président français avec Brigitte Macron et sous-entend qu’il mentirait sur son orientation sexuelle, a rapporté Le Courrier international. Ce média marocain a lancé une “attaque personnelle contre le président Emmanuel Macron, sa vie privée et celle de son entourage” et multiplie les “sordides insinuations”, souligne le site espagnol.

Un proche de Mohammed VI aux commandes

Le titre à l’origine de ces articles diffamants “appartient en réalité à Mohamed Mounir Majidi, le secrétaire particulier du roi [Mohammed VI]”, détaille Le Soir, citant Ali Lmrabet, journaliste marocain qualifié de “poil à gratter du régime marocain depuis des décennies” et auteur d’une série de messages sur X (anciennement Twitter).

Même affirmation du côté d’El Confidencial, qui cite “plusieurs journalistes marocains” ayant relevé les liens entre le souverain marocain et Mounir Majidi, “avec qui il traite quotidiennement”.

Les deux quotidiens européens analysent le soubassement politique de cette série d’articles : El Confidencial y voit, à l’instar de “certains lecteurs marocains”, une réponse du palais royal à ce que la presse française “a révélé sur la vie privée du monarque après le tremblement de terre qui l’a surpris en vacances en France”. La presse française et internationale s’était en effet étonnée des longues absences du souverain marocain hors de son pays.

Le Soir, évoquant des “allégations glauques”, estime de son côté qu’il existait déjà “un gros contentieux” entre Rabat et Paris. Le quotidien belge fait ainsi allusion aux écoutes téléphoniques du président Macron dont avait été accusé le Maroc et à la non-reconnaissance de la “marocanité” du Sahara occidental par la France, pierre d’achoppement des relations franco-marocaines désormais si peu diplomatiques.