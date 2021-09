Un touriste américain fasciné par la générosité du peuple algérien

Tom Turcich, un Américain de 28 ans, né et élevé aux Etats-Unis d’Amérique, aime voyager et voyager, a visité 25 pays, dont l’Algérie,se dit fasciné par sa beauté et la générosité de son peuple.

Tom dit dans l’un de ses messages sur Facebook: 99% de la population algérienne est musulmane, où pouvez-vous entendre l’appel a la prière de la mosquée dans chaque ville cinq fois par jour.

Nature charmante et gens honorables

Le touriste a parcouru 270 000 km a travers le monde, et en Algérie, il a voyagé de Mostaganem, a l’ouest, a Annaba, a l’est, a pied. Il a décidé de visiter l’Algérie après que son ami algéro-américain lui ait parlé de son pays, ce qui a suscité le désir et la curiosité de découvrir l’Algérie lui-même.

« Tom affirme que l’Algérie est l’un des pays merveilleux qu’il a découvert, en particulier sa nature pittoresque, ses plages et ses montagnes uniques », affirme le touriste citant du site « Top destination en Algérie ».

L’américain se dit notamment ébloui par la générosité du peuple qui l’invite a manger. Tom pense que son expérience dans la découverte de ce pays est l’une des expériences les plus importantes qu’il ait jamais connues.

L’Algérie est un pays sûr

Tom dit qu’en Amérique, ils entendent généralement parler de violence et d’insécurité dans les pays du Maghreb, comme la Tunisie, la Libye et l’Algérie, mais il a découvert que l’Algérie est un pays avec la sécurité, la stabilité et la paix.

Il fait la promotion des scènes qui l’ont ensorcelé via son compte sur Facebook et les réseaux sociaux. Il transmet des images et des scènes et raconte des événements sur les traditions et le peuple d’Algérie, connaît ses régions et son héritage, et essaie de décrire les caractéristiques de la vie en eux.