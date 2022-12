Un train Thenia-Agha caillassé: 16 repris de justice arrêtés

Âgés entre 15 et 46 ans

Les services de la Sûreté urbaine de la circonscription administrative d’El Harrach (Alger) ont arrêté en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale 16 individus impliqués dans l’affaire de saccage du train Thenia-Agha, au niveau de la station de Oued S’mar-El Harrach, a indiqué, vendredi, un communiqué des services de Sûreté de la wilaya d’Alger.

Ils ont été arrêtés pour “rassemblement et atteinte à l’ordre public et destruction d’un bien de l’Etat par jet de pierre, en semant la peur et la terreur parmi les citoyens, précise le communiqué ajoutant que l’incident a été enregistré la semaine dernière au niveau de la gare de train de Oued S’mar après la rencontre CRB-USMA”.

Après enquête, “16 accusés, des repris de justice âgés entre 15 et 46 ans, issus de la wilaya d’Alger ont été arrêtés, en attendant leur présentation devant le parquet territorialement compétent pour le parachèvement des procédures légales”, a conclu le document.