Une école va chercher les élèves chez eux pour lutter contre l’absentéisme

Selon les informations de la BBC, la proportion d’élèves en Angleterre qui ont manqué une partie importante de leur scolarité est environ le double des niveaux observés avant la pandémie de Covid-19. Sur la période 2021-2022, les données montrent que 1,6 million d’élèves étaient « absents de manière persistante », soit plus de 22% des effectifs.

D’après la Commission des députés en charge de l’éducation, ces absences sont principalement dues à des problèmes de santé mentale et aux difficultés financières des familles. Pour lutter contre ce fléau, une école de Folkestone, à une dizaine de kilomètres de Douvres, a décidé d’agir. Elle a mis en place un minibus chargé d’aller récupérer les enfants à leur domicile.

Les parents en difficulté peuvent compter sur Hayley Prescott, agente de liaison avec les familles, dont le travail consiste notamment à transporter les enfants qui risquent de manquer l’école. Un poids en moins pour les parents, rassurés de savoir leurs enfants entre de bonnes mains et délestés de quelques responsabilités. Le rapport du Comité spécial de l’éducation indique que ce type de soutien intensif devrait être plus répandu.

Difficultés personnelles et financières en cause

Selon un porte-parole du ministère de l’Éducation, cité par la BBC, la grande majorité des enfants sont désormais scolarisés, mais le ministère reste concentré sur le fait qu’aucun enfant ne passe entre les mailles du filet.

Le rapport du Comité spécial de l’éducation appelle à une série d’autres mesures comme permettre aux enfants souffrant de graves problèmes de santé mentale de manquer l’école sans que cela soit enregistré comme absence non autorisée ou encore donner des conseils clairs aux parents sur l’attitude à adopter lorsque l’enfant est malade. Le Conseil préconise de prendre aussi davantage en compte les pressions liées au coût de la vie qui font qu’il est plus difficile pour les familles d’acheter l’uniforme, le transport et la nourriture – ce qui peut devenir un obstacle pour les enfants qui vont à l’école.