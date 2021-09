Une jeune boxeuse mexicaine meurt sur le ring

Agée de 18 ans, elle a disputé un combat le week-end dernier a Montréal. Elle est morte jeudi après cinq jours d’hospitalisation.

Jeanette Zacarias Zapata, une boxeuse mexicaine de 18 ans, est décédée jeudi, cinq jours après avoir été mise KO lors d’un combat. « C’est avec beaucoup de tristesse et de tourments que nous avons appris, par un représentant de sa famille, que Jeanette Zacarias Zapata est décédée cet après-midi a 15h45 », indique un communiqué du Groupe Yvon Michel, son promoteur.



La boxeuse a participé a l’événement lors du gala de boxe du Groupe Yvon Michel (GYM), samedi dernier, a Montréal (Québec, Canada), s’inclinant face a la Canadienne Marie Pier Houle au quatrième round d’un combat de poids welters. Un uppercut du gauche et un crochet du droit de Houle ont étourdi Zapata au quatrième round.

Elle n’a pas répondu a la cloche pour le cinquième round du combat professionnel prévu pour en durer six. Après avoir semblé subir une crise, elle a été sortie du ring sur une civière et emmenée a l’hôpital.

« Toute l’équipe du Groupe Yvon Michel est extrêmement bouleversée par cette douloureuse annonce », ont déclaré les promoteurs, présentant leurs condoléances a la famille de la combattante et en particulier a son mari, Jovanni Martinez. « Jovanni ne souhaite pas faire de commentaire », ajoutent-ils.

Son adversaire dévastée

«Je me sens coupable même si je sais que ça fait partie des risques de notre métier, avait avoué Houle au Journal de Montréal quelques jours après le combat. Tout le monde me dit de ne pas me sentir coupable et que mon combat était propre. Je n’ai pas frappé après la cloche.»

«A la suite de l’annonce de la terrible nouvelle du décès de Jeanette Zacarias Zapata, je suis dévastée. J’offre mes plus sincères condoléances a sa famille et a son conjoint Jovanni Martinez. Merci de respecter mon désir de ne pas commenter davantage », a écrit son adversaire Marie-Pier Houle sur les réseaux sociaux.