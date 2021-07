Une tentative de transfert illicite de 60.000 USD déjouée à l’aéroport d’Alger

“Dans le cadre de la lutte contre les crimes frontaliers, sous toutes leurs formes, les services de la 2e brigade de la PAF de l’aéroport de Houari Boumediene ont mis en échec récemment en coordination avec les services des Douanes algériennes, une tentative de transfert illicite d’un montant en devise de 60.000 USD, en possession d’un voyageur qui était sur le point d’embarquer vers Doha (Qatar)”, précise la même source.

Le suspect “a été arrêté après la saisie du montant d’argent a l’intérieur de ses bagages au niveau du scanner (aller), et ce, après que les services de la Police s’étaient rendus compte du procédé fallacieux utilisé pour dissimuler le montant, en vue de tromper les mesures de fouille”, lit-on dans le communiqué.

“Un dossier de procédures pénales concernant l’infraction a la législation et au mouvement des capitaux de et vers l’étranger a été constitué et le mis en cause a été présenté devant le parquet territorialement compétent”, conclut le communiqué.