Voici les points de retrait des billets du “CHAN Algérie”

La Direction de la Jeunesse et des Sports de Loisirs de la wilaya d’Alger a révélé les points de retrait des tickets du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qu’abritera l’Algérie du 13 janvier au 4 février 2023.

Ainsi, le public peut retirer les billets dans 18 points différents de la capitale chaque jour de 9h du matin jusqu’à minuit.

Plusieurs salles et complexes sportifs ont été choisis pour l’événement à l’Est, à l’Ouest et au Centre d’Alger afin de faciliter l’opération, à savoir entre autres le Complexe olympique Mohamed Boudiaf, le Centre culturel de Bordj El Bahri et la Salle omnisports Ahcène Moutchou de Aïn Benian.