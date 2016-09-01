وزير الداخلية نورالدين بدوي: رحلنا أزيد من 17 ألف نيجري وسنرحّل سنيغاليين وغينيّين

بلغ عدد الرعايا النيجريين المرحلين "طوعيا" من الجزائر إلى بلدهم الأم -إلى غاية الآن- أزيد من 17 ألف مهاجر غير شرعي، ومن المرتقب الانطلاق قريبا في عملية ترحيل عدد من الرعايا السنيغاليين والغينيين، حسب كشفه، الخميس، وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي.

و خلال رده في جلسة علنية بمجلس الأمة على سؤال يتعلق بالتجاوزات المسجلة لعدد من الرعايا الأفارقة بولاية بشار، أدت مؤخرا إلى حدوث مناوشات مع السكان المحليين، أفاد السيد بدوي بأن عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية والتي شرع فيها منذ سنتين أفضت إلى ترحيل 17.016 رعية نيجيرية و 580 تشاديا و 550 ماليا.

كما أنه من المرتقب قريبا-يضيف السيد بدوي- ترحيل 1492 رعية سينغالية و 370 من جنسية غينية "بطلب من بلدانهم"، حيث "توشك وزارة الشؤون الخارجية على الانتهاء من آخر الإجراءات المتعلقة بهذه العملية".

و طمأن السيد بدوي بوجود "متابعة مستمرة" للرعايا الأفارقة الموجودين على التراب الوطني من قبل اللجان الأمنية الولائية، بحيث تجري معاقبة كل من يقوم بعمل يخل بالنظام العام و ذلك في ظل احترام القوانين، و "هو ما حدث فعلا بالنسبة للمتورطين في المناوشات التي عرفتها ولاية بشار".

كما كشف السيد بدوي في هذا الإطار، عن أنه تم مؤخرا توقيف شبكة تنشط في المتاجرة بالأطفال، على مستوى ولاية تنمراست "أفرادها غير جزائريين".

وذكر الوزير بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أضحت "مصدر انشغال" بالنسبة للجزائر، تستدعي تظافر الجهود الجهوية والدولية لمعالجتها من خلال التوصل إلى آليات تمكن من تحقيق التنمية بالبلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين من خلال وضع سياسات حقيقة بدل الاكتفاء بالمساعدات الظرفية.

وبغية ضمان حماية التراب الوطني و الحفاظ على صحة المواطنين، كانت الجزائر قد قامت بوضع أجهزة إنذار للأمراض المعدية أو تلك التي تشكل تهديدا للصحة العمومية.و على صعيد مغاير، و في رده على سؤال آخر يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال مرافقة الأسرة في التكفل بالأطفال قبل التمدرس، ذكر السيد بدوي بـ"المبالغ المعتبرة" التي يتم صرفها في إنجاز الهياكل المخصصة لهذا المجال، على غرار دور الأطفال التي بلغ عددها إلى غاية جوان 2016 نحو 442 روضة من مجموع 487 مبرمجة، علاوة على وجود 1047 روضة منجزة من طرف خواص تخضع للشرط المنصوص عليها قانونا.