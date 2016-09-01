على هامش جنازة بيريز كيري يحرج عباس ويتجاهل مصافحته

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يتعرض لموقف محرج أثناء لقائه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على هامش تشييع جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، الجمعة.

وبحسب الفيديو، ظهر عباس واقفاً إلى جانب كيري قبل أن يمد يده لمصافحته مرتين أمام عدسات الكاميرات، إلا أن وزير الخارجية بدا وكأنه يتجاهل مصافحة الرئيس الفلسطيني رغم أنه لامس يده.

وبدا الحرج واضحاً على وجه عباس الذي شارك مع وفد فلسطيني رسمي في مراسم تشييع بيريز التي أقيمت في القدس المحتلة، إلى جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة من أوساط فلسطينية وعربية، وفقاً لموقع "هافينغتون بوست عربي".

ولم يتسنّ التأكد من صحة الفيديو أو حداثة الواقعة من مصدر مستقل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تجاهل وجود الرئيس الفلسطيني ولم يشر إليه في كلمته خلال تأبين بيريز، في حين تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن أهمية مشاركة عباس في جنازة بيريز وإنها تُذَكِر بالحاجة إلى العودة لمحادثات السلام.

وتوفي بيريز، يوم الأربعاء الماضي، عن عمر بلغ 93 عاماً، بعد أن أدخل إلى المستشفى قبل ذلك بأسبوعين إثر تعرضه لجلطة دماغية.



