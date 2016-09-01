"جازي" يرسّم إطلاق الجيل الرابع ويعد زبائنه حجم إنترنت مضاعف بسرعة فائقة وبنفس سعر الجيل الثالث

قال المدير التنفيذي لمتعامل الهاتف النقال "جازي"، فينتينتسو نيشي، إن أسعار الجيل الرابع ستكون تنافسية في السوق وستكون بنفس الأسعار المطبقة حاليا على الجيل الثالث، موضحا أن المنافسة لا تخيف جازي الذي يريد كسب معركة الـ "4 جي" وربح حرب الاتصالات بالجزائر والسوق الرقمية.

وأوضح المدير التنفيذي لجازي الأحد في ندوة صحفية بالدار البيضاء بالعاصمة بمناسبة إطلاق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال في ولايات قسنطينة وسطيف والجلفة، أن المتعامل ملتزم بالفوز بمعركة الجيل الرابع، التي انطلقت رسميا بعد موافقة سلطة الضبط على العروض التجارية، مشيرا إلى أن المتعامل سيوسع الخدمة إلى نحو 20 ولاية قبل نهاية السنة.

وتحدث نيشي عن أسعار تنافسية لعروض جازي للجيل الرابع وقال: "الأسعار ستكون جد تنافسية في السوق". وتابع: "مزايا هذه التقنية الجديدة ستكون في متناول الجزائريين بنفس أسعار الجيل الثالث المطبقة حاليا"، مضيفا أن "المنافسة الشريفة لا تخيف جازي وعند حدوث تجاوزات سلطة الضبط عليها التدخل واتخاذ قرارات".

وعن الشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار "أف.أن.إ" قال نيشي إن العمل يجري في تعاون تام بين الطرفين من أجل تطوير جازي في إطار الشراكة العمومية الخاصة وقاعدة 51/49، مشيرا إلى أن هذا النمط من الشراكة العمومية الخاص يمكن أن يكون مثالا للنجاح.

واعتبر المتحدث أن جازي بصحة جيدة وفيمبلكوم في الجزائر لتبقى طويلا، موضحا أن جازي تسعى لاستعادة حصتها من السوق والمساهمة في التطوير الرقمي للبلاد.

من جانبه، قال المدير العام للمتعامل "جازي"، توم غوتيير، في أول ظهور إعلامي له، إن جازي يريد توسيع الخدمة إلى الولايات الأخرى بأسرع وقت ممكن، موضحا أن جازي مستعد والفرق التقنية عملت بجد من أجل أن نكون في الموعد.

وبحسب المتحدث، فإن جازي رصد استثمارا ضخما لخمس السنوات المقبلة حيث تم تخصيص 1 مليار دولار كاستثمار، مشيرا إلى أن جازي سيغطي نحو 20 بالمائة من السكان في نهاية العام الجاري 2016، بينما ستكون التغطية تفوق 50 بالمائة بحلول عام 2021، وبتقدم كبير عن بقية المنافسين، وعلق بالقول: "نحن هنا لنكون الرائد الأول في الجيل الرابع".

وفي رد مسؤولي جازي على أسئلة الصحفيين كشف فينتشينتسو نيشي عن إطلاق الدفع الإلكتروني "e-paiment" اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بالتعاون مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية "أباف" شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك "ساتيم" المتخصصة في الإشراف على الخدمات البنكية الإلكترونية.

هذا هو المطلوب للحصول على خدمة "4 جي"

كما قال مسؤول الماركوتينغ لدى المتعامل جازي، ياسين براهيتي، إن تغيير الشريحة الحالية الخاصة بالجيل الثالث أمر إلزامي للتمكن من الحصول على خدمة الجيل الرابع، موضحا أن تغيير الرقم بالمقابل ليس مطروح تماما وبإمكان الزبون الاحتفاظ برقمه والتحول نحو الجيل الرابع، مع الاحتفاظ بأحجام الإنترنت الحالية المضاعفة على العروض ولكن السرعة سترتفع بشكل هائل.

وحسب المتحدث، فإن المشترك بالمقابل عليه التقدم شخصيا إلى الوكالة التجارية من أجل توقيع عقد جديد لخدمة الجيل الرابع، كما سيتم إطلاق تطبيق على الهاتف الذكي في الأيام المقبلة يتيح التحول إلى الجيل الرابع.

وتمكن ممثلو وسائل الإعلام من الاطلاع على السرعة الفائقة لشبكة جازي للجيل الرابع حيث بلغت 67,23 ميغابايت في الثانية، وهي أسرع بعدة أضعاف مما هي عليه الحال في شبكة الجيل الثالث.