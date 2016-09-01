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بعد حوادث قتل الأمهات لفلذات أكبادهن
مونية مسلم: سنفرض تقرير الطبيب النفساني على الأزواج الجُدد
كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن وزارتها وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تعملان على سن قانون يفرض على الأشخاص المقبلين على الزواج، إيداع تقرير الطبيب النفساني ضمن الملف الصحي الذي يشترط لإبرام عقد الزواج، وذلك من أجل وضع حد لجرائم القتل التي أصبحت تقترف من أمهات في حق فلذات كبدهن.
وقالت الوزيرة، على هامش الزيارة التي قادتها الأحد، إلى سيدي بلعباس، إن التحقيقات التي عقبت حادثة قتل أم لأبنائها بتيبازة مؤخرا، أكدت أنها كانت تعاني من اضطرابات عقلية قبل زواجها، كما سبق وأن كشفت التحريات بخصوص الجريمة التي هزت مدينة قسنطينة، عندما قامت الأم بتصفية أبنائها، أنها كانت مريضة نفسيا، وهو ما أصبح يفرض علينا اليوم التفكير في سن إجراءات جديدة، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأسرة الجزائرية.
وكإجراء أولي تقول الوزيرة، سنعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة، على فرض تقرير الأخصائي النفساني للنساء المقبلات على الزواج، ضمن الملف الصحي الذي يطلب لإبرام عقد الزواج، كما أصبح الوضع يتطلب خضوع المرأة الحامل للمتابعة النفسية على يد مختصين طيلة فترة الحمل، كما أكدت الوزيرة أن قضايا اختطاف وقتل الأطفال والتنكيل بجثثهم، أصبحت تعرف تناميا خطيرا في الجزائر، ما أضحى يتطلب دراسة معمقة بإشراك جميع الجهات، بمن في ذلك النخبة والباحثون الجامعيون، المطالبون بوضع المقترحات لإبطال توسع هذه الظاهرة التي أصبحت تضرب استقرار الأسرة الجزائرية.
SoloDZ2016/10/16 على 19:281
يا سلام هههههههههههههههههه يعني ان نفسية الازواج الجدد ستظل مستقرة طوال حياتهما الزوجية ولن تتأثر بالمشاكل الاجتماعية مهما كانت قاهرة ؟؟!! آه يا البريكولاج واش راك داير في بلادي بسبب اشباه مسؤولين لا يجيدون سوى الهروب الى الامام بخزعبلات يعتقدون بسبب مستواهم الهاو انها ستحد من هذا المشكل وتنهي المشكل ذاك!!! كل المآسي التي تحدث في شعبنا "المسكين" هي نتاج سياسات حكومة دولتك المتعاقبة ايتها الوزيرة "الزيادة" في هذه الحكومة فالمعضلة التي على اثرها راهي تصرى الكوارث اجتماعية بالدرجة الاولى وليس نفسية
tablati - alger2016/10/16 على 19:342
الله يهديك يا مخلوقة شغل الزواج بدء في عهدك ...روحي روحي شوفي اولادك ان شاء الله اينحوك
2016/10/16 على 20:073
والرجال لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعني يمكنهم خداع المرأة وهم ربما كانوا مقيمين في مستشفى الأمراض العقلية
ألم تسمعي أيضا يا سيدتي بالرجال الذين يقتلون زوجاتهم؟؟؟؟ وآخرهم من ألقى زوجته في سد وقال أنها غرقت
وهناك من بتعاطون المهدءات ويخفون الأمر عن المرأة حتى تنجب منهم أطفال مرضى عقليا يحملون جينات والدهم
الطيب - الجزائر2016/10/16 على 20:214
و كم تحتاجون يا وزيرة من طبيب نفساني لظاهرة أكثر انتشارًا و هي العنوسة و عزوف الشباب عن الزواج و آثارها السلبية على الأسر و المجتمع !!؟ ولا هاذي نورمال !!؟ و زعمة منك بصح ولا راكي تقجمي معانا برك !!؟
انيس2016/10/16 على 21:095
الطبيب النفساني في الجزائر بطال شومور و قصة الزواج ياو باش اديروله خدمة هدي الحكاية