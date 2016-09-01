آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
-
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
-
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
-
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
-
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
-
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
-
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
-
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
-
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
-
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
خلال مقابلة تلفزيونية
شاهد ماذا قال الأسد عن صورة الطفل عمران
علق الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، على صورة الطفل عمران دقميش، الذي خرج من تحت الركام مغطى بدمه، بعد قصف طائرات روسية وسورية لمنزله في حلب في أوت الماضي، في صورة شكلت صدمة كبيرة للرأي العام العالمي.
وحين أخرج المحاور صورة عمران من جيبه، وسأل الأسد عن مدى معرفته به، قال الأخير، إن الصورة "متلاعب بها، وغير صحيحة".
وقال الأسد، خلال حوار مع تلفزيون "إس آر إف" السويسري، إن ما أريد أن أقوله لك أولاً قبل كل شيء، أن تعود بعد هذه المقابلة، وتبحث عبر الإنترنت عن الصورة ذاتها للطفل نفسه مع شقيقته، أنقذ كلاهما من قبل ما يسمى في الغرب "القبعات البيضاء" (الدفاع المدني التابع للمعارضة)، والذين هم في الواقع الوجه المجمل لجبهة النصرة (جبهة فتح الشام حالياً بعد فك ارتباطها بتنظيم القاعدة).
وزعم الأسد، أن الطفلين تم إنقاذهما مرتين، كل مرة في حادث منفصل، فقط من أجل الترويج لما يسمّون "القبعات البيضاء"، لم تكن أي من هذه الحوادث حقيقية، يمكن التلاعب بالصور، وهذه الصورة تم التلاعب بها، وسأرسل لك هاتين الصورتين.
قدور - سوق اهراس2016/10/20 على 16:051
الله ينتقم منك . ونتمنى لك يا من لا استطيع كتابة حتى اسمك خاتمة تكون ابلغ من خاتمة فرعون. من يقدر على قتل اكثر من 300 الف نفس ويهجر 10 ملايين ويجمع شياطين الارض من الفرس والروم والروس وغيرهم من اجل فقط قتل شعبه. نتمنى لك فقط ان يجعل الله خاتمتك أسوأ من أبا لهب وابا جهل.
2016/10/20 على 17:01
ـــ/ الله ينتقم من ال سعيهود و قققققققققطر البلد كان آمنا اصبح خراب
2016/10/20 على 16:39
انت متأكد من اين جيبت الاخبار من الجزيرة الصهيونية ولا من العبرية ولا كنت معاهم في الميدان انصحك تغير المحطة استبدلها بقناة اكثر مصدقية لااظنك سوق هراسي هم ولاد الثورة قاومو الاستعمار يمكن تكون منتحل الجنسية من العادة اليوم سوريا تقاوم في استعمار جديد الارهابيين ادوات الغرب و التضليل الاعلامي الله ينصر سوريا وشعبها على المستعمر
2016/10/20 على 16:072
toute algerie avec toi docteur bachar bravo vence
انسان - الجزائر2016/10/20 على 16:293
يبررون جرائمهم بالكذب و ينسون ان الله على كل شئ بصير... انه عمى البصيرة... لا حول و لا قوة الا بالله.
زكريا طه - Dublin2016/10/20 على 16:294
حتى وان أنقذ مرتين او ثلاثة او لعب بالصورة ايها السفّاح المجرم العلوي الشيعي بشار النعجة فالعالم كله يرى ويسمع عن جرايم ابشع من هذه ارتكبت في حق السنة السوريين فقط أقول السنة فقط بتعاون مع الملحدين الروس الملاعين و الغرب المنافق الصامت و بتواطىء أمريكي
الله ينتقم منك و يجعلك أعبرة لكل طاغي و ظالم
ناصح...........أمين2016/10/20 على 16:335
لعل هذه الصورة تقنع من ينخدع بالشيعة المجوس......و بشار القط هو شيعي مجوسي....من طائفة النصيرية....الذين يجامعون بنت الأخ و بنت الأخت عادي NORMAL ......و يتلذذون بالرضيعة.....يوسمونه في كتب فقههم الشيطاني التفخيظ......و من عندهم خرجت المثلية.......الذي لا تهزه هذه الصورة فقد انسلخ من الإنسانية...........فلا تحسبوا أن ما يحدث للسوريين سيذهب أدراج الرياح...لا و ألف لا.....و إنما هي أحكام الله تجري ....فما أشقاك يا بشار القط......أن يجري الله على يديك هذه الأحكام...و ذلك لما علمه منك من الشرور....
2016/10/20 على 16:366
صحيح الصورة واضحة انه ملعوب فيها و لا توجد علامات الخوف على الطفل