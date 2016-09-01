خلال مقابلة تلفزيونية شاهد ماذا قال الأسد عن صورة الطفل عمران

علق الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، على صورة الطفل عمران دقميش، الذي خرج من تحت الركام مغطى بدمه، بعد قصف طائرات روسية وسورية لمنزله في حلب في أوت الماضي، في صورة شكلت صدمة كبيرة للرأي العام العالمي.

وحين أخرج المحاور صورة عمران من جيبه، وسأل الأسد عن مدى معرفته به، قال الأخير، إن الصورة "متلاعب بها، وغير صحيحة".

وقال الأسد، خلال حوار مع تلفزيون "إس آر إف" السويسري، إن ما أريد أن أقوله لك أولاً قبل كل شيء، أن تعود بعد هذه المقابلة، وتبحث عبر الإنترنت عن الصورة ذاتها للطفل نفسه مع شقيقته، أنقذ كلاهما من قبل ما يسمى في الغرب "القبعات البيضاء" (الدفاع المدني التابع للمعارضة)، والذين هم في الواقع الوجه المجمل لجبهة النصرة (جبهة فتح الشام حالياً بعد فك ارتباطها بتنظيم القاعدة).

وزعم الأسد، أن الطفلين تم إنقاذهما مرتين، كل مرة في حادث منفصل، فقط من أجل الترويج لما يسمّون "القبعات البيضاء"، لم تكن أي من هذه الحوادث حقيقية، يمكن التلاعب بالصور، وهذه الصورة تم التلاعب بها، وسأرسل لك هاتين الصورتين.

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